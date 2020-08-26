شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح بعض العقوبات البديلة للسجن والجلد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المحامي والمستشار القانوني، أحمد بن عبد الحميد، إن العقوبات البديلة التي ستصدر قريباً هي تدابير وإجراءات تتخذ بحق المتهم بدلا من السجن والجلد.

وأوضح، خلال استضافته في قناة الإخبارية، أمثلة للعقوبات البلديلة ومنها الأعمال التطوعية، والأعمال ذات النفع العام للمجتمع، وذلك وفقا لعدة ضوابط وشروط.

وأضاف أن النيابة العامة حددت الجرائم العامة الموجبة للتوقيف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، مؤكداً أن ذلك يساهم في توضيح حقوق المتهم وما عليه من واجبات.