شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العبدالعالي: تطبيق الإجراءات الإحترازية وقوة المنظومة ساهمت في تراجع «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب المتحدث بإسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي على تساؤلات الصحفيين حول عوامل تراجع حالات الإصابة فيروس "كورونا" في المملكة، بأن هناك تراجعات في الإصابة وخاصة في الحالات الحرجة.

وأوضح العبدالعالي بأن من أهم العوامل التي أدت إلى تراجع الحالات تطبيق الاجراءات الاحترازية وتوفير الخدمات المقدمة وسهولة الوصول إليها قوة المنظومة المقدمة للخدمات العلاجية وتوافرها للجميع والتمسك المجتمعي وكل المسؤولين قاموا بتنفيذ مسؤولياته.