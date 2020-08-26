شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: الدراسات العلمية لم تجزم باستبعاد إصابة الإنسان بكورونا أكثر من مرة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على وجود اختلاف بين ظهور تحليل إيجابي مرتين بفيروس كورونا الجديدة والإصابة بالمرض.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنه لم يثبت علميا إصابة الفرد بمرض كوفيد -19 مرتين.

وأكد عدم وجود دراسات تجزم باستبعاد إصابة الإنسان بالمرض أكثر من مرة، لافتا إلى أن الرصد والدراسات العلمية لاتزال مستمرة.