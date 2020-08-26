شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح المدة الزمنية لظهور نتائج اللقاح الصيني ضد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، المدة الزمنية لظهور نتائج اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد COVID19.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، خلال رده على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر اليومي لفيروس كورونا، أن مثل تلك الأبحاث والدراسات التي يتم تطبيقها في المرحلة الثالثة على آلاف الحالات حول العالم تأخذ عادةً بضعة أشهر للتأكد من احتمالية وجود فعالية ومأمونية واختبارها بشكل أكبر وذلك ما يتم التأكد حتى الآن.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن 1013 حالة تعافي، و33 حالة وفاة جديدة.