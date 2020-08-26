شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية توضح آلية سحب المركبات المخالفة على الطرق العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن آلية سحب المركبات على الطرق العامة تخضع لأنظمة وقواعد الإدارة العامة للمرور.

وأضاف في بيان له: " أما فيما يتعلق بالمواقف الخاضعة لرسوم الشركات المشغلة للمواقف الذكية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية فإن المستفيد في حال عدم سداد المخالفات المترتبة عن عدم تسديد رسوم الموقف للمرة الثالثة يتم وضع قفل على أحد اطارات المركبة حتى يتم سداد جميع الغرامات اللازمة عبر القنوات المخصصة للدفع" .

وأوضح أن أمانة المنطقة الشرقية وجهت جميع الشركات المشغلة للمواقف الذكية بعدم سحب المركبات المخالفة والاكتفاء بتحرير المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات .