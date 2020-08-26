شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا في بعض الدول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بعض الدول.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا، أن من أبرز أسباب ذلك هو تدني مستوى التقيد بالاحترازات والإجراءات الوقائية من أفراد المجتمع، مؤكدًا أن دول العالم والمنظمات الصحية توصي باليقظة التامة والحذر المستمر ومراقبة أي تغيرات قد تحدث.
وأعلن الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
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