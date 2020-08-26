شكرا لمتابعة خبر عن أبرز المعلومات عن معاهدة بودابست التى تنضم لها المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على انضمام المملكة لمعاهدة بودابست المعنية بالاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

ويرجع تاريخ هذه المعاهدة إلى عام 1977، وهي تعني بإجراءات إيداع تلك الكائنات والبراءات الخاصة بها، وتتيح هذه البراءات للدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883.

وتشجع هذه المعاهدة على الانتفاع بنظام البراءات المطبق، لأنه يرجع بالفائدة على المودع، اذا أراد الحصول على براءات في عدة دول متعاقدة.