شكرا لمتابعة خبر عن جازان تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن منطقة جازان تصدرت مناطق المملكة في أعداد إصابات كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن منطقة جازان تصدرت مناطق المملكة في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد COVID19؛ حيث سجلت 84 حالة إصابة جديدة. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن 1013 حالة تعافي، و33 حالة وفاة جديدة.

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