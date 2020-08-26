أمير عسير يتكفل بتكاليف زواج شاب كفيف

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):تكّفل أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بتكاليف زواج شاب كفيف من أبناء محايل عسير، إذ سلّم الأمير تركي الإعانة المالية إلى علي الفلقي محافظ محايل المكلف، لتسليمها إلى الشاب.
وتقدّم الشاب بالشكر والامتنان إلى أمير عسير، مشددًا على أن هذا الموقف ليس مستغربًا من القيادة الرشيدة الحريصة على راحة المواطنين .
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