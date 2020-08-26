شكرا لمتابعة خبر عن مدير مستشفى الملك سلمان بالرياض يعلن مغادرة آخر حالة مصابة بكورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن الدكتور ممدوح الثقيل، مدير مستشفى الملك سلمان بالرياض، عن مغادرة آخر حالة مصابة بفيروس أعلن الدكتور ممدوح الثقيل، مدير مستشفى الملك سلمان بالرياض، عن مغادرة آخر حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد. وأكد، خلال مداخلة له بقناة العربية، عودة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية التى كانت قبل جائحة كورونا. وشدد على ضرورة اتباع التعليمات والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

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