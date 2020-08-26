حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 1013..
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 310836، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 284945، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3755 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة وفاة، و1013 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت وزارة الصحة أن ارتداء الكمامة ليس له أي تأثير على نسبة الأكسجين في الدم، مشيرةً إلى ضرورة ارتداء الكمامة في جميع أوقات المخالطة مع الآخرين؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح استشاري الباطنة والأمراض المعدية الدكتور علاء العلي، أن تلك المعلومة بُنيت على تجربة عملية أجراها لقياس نسبة الأكسجين في الدم أثناء ارتداء الكمامة ودونها؛ وذلك من خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع «تويتر».
وكشفت التجربة أن نسبة الأكسجين في الدم دون الكمامة تصل إلى المستوى 100%، وهو المعدل الطبيعي، فيما أظهر القياس بعد ارتداء الكمامة الأكسجين بالدم عند 95%، وهو أيضًا معدل طبيعي.
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كانت هذه تفاصيل خبر 33 حالة وفاة جديدة بكورونا.. ووزارة الصحة: إجمالي التعافي 284945 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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