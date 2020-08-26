السفارة السعودية بالكويت: تجديد جواز السفر للراغبين بـ«طلب إلكتروني»

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، أن المواطنين الراغبين في تجديد جوازات سفرهم عليهم تقديم طلب التجديد إلكترونيًا.

وقالت عبر حسابها بموقع –تويتر- تود السفارة إفادة المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت الشقيقة والراغبين في تجديد جوازات سفرهم بأن عليهم تقديم طلب التجديد إلكترونيًا عن طريق موقع وزارة الخارجية على الرابط.