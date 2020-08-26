مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات الإنسانية في اليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة العون، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية البريقة في محافظة عدن، وتستمر الحملة 5 أشهر يستفيد منها حوالي 861.719 فردًا.

وثمّن مدير مكتب وزارة الصحة العامة بمديرية البريقة فهد العلوي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في حملة الرش الضبابي، واستجابته السريعة في النزول للمواقع المستهدفة عقب ظهور حالات مصابة بحمى الضنك في منطقة رأس عمران بالمديرية.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد دشن في يوليو الماضي مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك الذي سيتم من خلاله تنفيذ حملات الرش الضبابي وشفط للمياه الراكدة والمستنقعات المائية لجميع مديريات محافظة عدن، بهدف مكافحة البعوض الناقل لمرض حمى الضنك.

ووزع مركز الملك سلمان، أمس، 920 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 920 أسرة.

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وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

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