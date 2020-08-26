بالصور.. غلق منشآت مخالفة ومصادرة أغذية فاسدة ورفع مخلفات بمكة

أجرت أمانة العاصمة المقدسة حملات مكثفة عدة ضمن جولاتها الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومراقبة المُخالفين ومنع الباعة الجائلين ومتابعة المواقع للحد من الممارسات العشوائية وعدم تكرار المُخالفات.

وأسفرت الحملات عن إلزام الشركات المُنفذة للمشاريع برفع المُخلفات بلدية الشرائع، إلى جانب مصادرة مواد غذائية تالفة وغلق صالون للحلاقة في بلدية العزيزية، وإزالة المباسط المخالفة في الشوقية، كما أغلقت بلدية المعابدة 15 منشأة غذائية وتجارية مخالفة.

وألزمت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الشركات المُنفذة للمشاريع برفع مُخلَّفاتها وإزالة مواد البناء من الأرصفة والطرق المحيطة وذلك ضمن جهودها لمعالجلة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكَّد رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، متابعة هذه المُخالفات بصورة مستمرة والتصدي لأشكال التشوه البصري كافة، واستمرار العمل في متابعة أعمال الشركات الخدمية أولاً بأول، وإعادة الشكل الجمالي داخل الأحياء السكنية وبالشوارع الرئيسية بنطاق البلدية، مثمناً دور مراقبي البلدية المشاركين في أعمال الرقابة الميدانية والاهتمام والعناية برفع المُخلَّفات، وإلزام الشركات بالقيام بتنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح و تطبيق الغرامات على غير الملتزمين.

كما صادرت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 370 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التالفة، وأغلقت منشأتين تجاريتين ضمن نطاق البلدية، إضافةً إلى إغلاق صالون حلاقة غير ملتزم بالبروتوكولات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط 3 عمال يحملون شهادات صحية منتهية، وإزالة لوحات إعلانية مُخالفة بعدة مواقع بنطاق البلدية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وشدَّد «المالكي» على ضرورة التزام المُنشآت كافة بالبروتوكولات الوقائية المتبعة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة والخدمات البلدية، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

في سياق متصل، أزالت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة المباسط العشوائية المُخالفة المقامة على الطرق والشوارع، وذلك خلال حملة رقابية ميدانية شاملة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية.

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وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنَّ الحملة تأتي استمراراً للحملات التي تنفذها البلدية لمراقبة المُخالفين بنطاق البلدية ومنع الباعة الجائلين للخضار والفواكه والمباسط العشوائية وباعة الشاي، مشيراً إلى قيام مراقبي البلدية بإزالة البسطات كافة في النطاق بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، مؤكدًا استمرار متابعة المواقع للحد من الممارسات العشوائية وعدم تكرار المُخالفات.

كما نفَّذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 145 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنَّ الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 15 منشأة تجارية وغذائية، وإشعار 34 منشأة مخالفة ضمن نطاق البلدية، مشيراً إلى مُصادرة 150 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه وجرى التعامل معها حسب المتبع.

كما قامت الفرق الرقابية بتكثف الحملات الميدانية لمكافحة ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات، في المواقع التي يتواجد فيها المخالفون ومصادرة و إتلاف الأدوات و البراميل المستخدمة .

وأكَّد «الشنبري»، مواصلة الجهود واستمرار الجولات الرقابية على جميع المنشآت، وأن هذه الجولات التي تنفذها البلدية تأتي من منطلق الحرص على الصحة العامة، مهيباً بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

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