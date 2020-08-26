هيئة الأمر بالمعروف تطلق عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمطورة

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمطورة؛ وذلك في إطار حرص الرئاسة العامة على سرعة التحول الكامل للتعاملات الإلكترونية.

وتشمل الخدمات التي نفَّذتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة عبر البوابة الإلكترونية، خدمة الإجازة التعويضية التي تتيح تقديم إجازة تعويضية نظير التكليف بالعمل خلال الإجازات الرسمية، وخدمة إلغاء إجازة التي تمكِّن من تقديم طلب إلغاء قرار إجازة وفق المسار الإلكتروني، وتقرير إنجاز الذي يُمكِّن من استعراض تقارير حالة المعاملات ونسب الإنجاز للجهة من خلال البوابة الداخلية مباشرة.

كما أطلقت الرئاسة العامة خدمة رمز الاستجابة السريع QR CODE الذي تمَّت إتاحته لإنشاء رموز الاستجابة السريعة وحفظ الرموز في بيئة الرئاسة التقنية؛ وذلك لاستخدامها في المطبوعات والمواد التوعوية، كما تم تحسين خدمات أخرى مثل خدمة الحضور والانصراف التي تسهل أداء الموظفين، وتساهم في تقليل الإجراءات وتبسيطها؛ وذلك تحقيقًا لأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية الوظيفية.

Advertisements

يُذكَر أن الرئاسة العامة تسعى حثيثًا إلى تطوير خدماتها ومواكبة كل جديد في مجال التقنية، بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المجال.

اقرأ أيضًا:

هيئة الأمر بالمعروف تحصل على 92% في مؤشر نضج الخدمات الإلكترونية

«هيئة الأمر بالمعروف» بالطائف تنفذ حملة «أشهر معلومات» في الأماكن العامة