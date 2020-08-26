بيان هام من وزارة البلديات للمستفيدين من «ترخيص نشاط تجاري»

أهابت وزارة الشؤون البلدية بالمستفيدين من خدمة «ترخيص نشاط تجاري» المبادرة بتوثيق عقود الإيجار الجديدة أو تحويل العقود الورقية إلى إلكترونية قبل تاريخ 4 أكتوبر من العام الحالي 2020؛ حيث لن يتاح بعد ذلك ربط الرخص بعقود الإيجار عبر منصة بلدي دون أن تكون موثقة عبر شبكة إيجار.

وأعلنت الوزارة عن تكاملها مع شبكة إيجار، لتمكين المستفيدين من توثيق عقد الإيجار لإثبات الموقع التجاري إلكترونياً، وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها وبرامجها لحوكمة المعاملات البلدية، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية، وتحقيق مبدأ التعاون مع الجهات الحكومية والشركات والهيئات المقدمة للخدمات العامة والتنسيق المشترك بينها، إضافة لتحسين تجربة المستفيد، من خلال توفير المميّزات التي تسهم في تسهيل الأعمال التجارية للشركاء.

وأوضحت أنه وفقاً للآلية المحددة يتم تسجيل البيانات للموقع التجاري على شبكة إيجار بعد ذلك يتم إصدار رقم العقد الإلكتروني لإثبات الموقع مشددة أن رقم العقد الصادر يعد رقم العقد الإلكتروني المعتد به والبديل للعقد الورقي في معاملات التراخيص التجارية.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية وقّعت مؤخراً العديد من مذكرات التفاهم ضمن استراتيجية التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وتنمية التعاون المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث تتمحور هذه الشراكات حول المستفيد من الخدمات البلدية وتحسين تجربته.