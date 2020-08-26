رسميًّا.. خريطة توزيع حالات كورونا النشطة بالمدن والمحافظات

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا، مسجلة 1853 من أصل 22114 حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة حتى الآن 283932 حالة من أصل 309768 إصابة سُجِّلت في المملكة.

ولا يزال يتلقى العلاج (1808 في جدة و1300 في مكة المكرمة و1278 في الدمام و1249 في المدينة المنورة و990 في الهفوف و805 في جازان و543 في المبرز و479 في حائل و406 في بريدة و389 في نجران و383 في القطيف و372 في الطائف و358 في ينبع و335 في الخبر و327 في بيش و313 في خميس مشيط و302 في أبو عريش و298 في صبيا و297 في صامطة و266 في حفر الباطن).

كما يتلقى العلاج أيضًا (260 في الجبيل و251 في أبها و242 في القنفذة و241 في تبوك و239 في الظهران و180 في عنيزة و170 في قلوة و142 في بقيق و134 في بللسمر و131 في خيبر و129 في بلجرشي و129 في الخرج و128 في المذنب و126 في شرورة و125 في صفوى و124 في الحرجة و122 في العقيق و118 في العيدابي و117 في وادي الدواسر و112 في أحد المسارحة و111 في المخواة و111 في القوز و107 في النعيرية و102 في المظيلف و101 في الحجرة و100 في سبت العلاية و94 في الرس و93 في راس تنورة).

في حين يتلقى العلاج (85 في الأسياح و84 في تثليث و80 في البدائع و77 في البشائر و74 في بيشة و69 في الليث و68 في فيفا و67 في ظهران الجنوب و65 في حوطة بني تميم و64 في الكامل و64 في البكيرية و63 في سراة عبيدة و61 في خليص و61 في العيون و60 في الجفر و59 في الخفجي و57 في بارق و57 في عفيف و57 في مليجة و57 في العلا و54 في سكاكا و53 في رجال ألمع و52 في ضرية و52 في رياض الخبراء و51 في أحد رفيدة و51 في عرعر و51 في الزل وفي 51 في عيون الجواء و50 في الدلم و50 في مهد الذهب).

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وأيضًا يتلقى العلاج (48 في السليل و45 في المجمعة و44 في القريات و43 في الطوال و43 في رفائع الجمش و43 في النبهانية و43 في النماص و42 في المزاحمية و41 في الحناكية و41 في قرية العليا و40 في الدائر و40 في تبالة و39 في المندق و39 في ضبا و38 في أملج و37 في القيصومة و36 في ضرما و36 في الريث و35 في الدوادمي و35 في الدرعية و34 في نمرة و33 في حريملاء و32 في القوارة و30 في ضمد و30 في ثريبان و29 في قصيباء و28 في يدمة و28 في بقعاء و28 في العيص و27 في رابغ و27 في العويقيلة).

فيما يتلقى العلاج (26 في الرويضة و25 في البرك و25 في الخرمة و24 في الشنان و24 في الباحة و23 في رفحا و23 في أضم و22 في الموسم و21 في تيماء و20 في القرى و19 في تنومة و19 في تربة و18 في الفرشة و17 في بدر الجنوب و16 في بطحاء و16 في الدرب و16 في القحمة و16 في البدع و16 في البجادية و16 في الأرطاوية و15 في عريعرة و14 في حبونا و14 في طبرجل و14 في ليلى و14 في القويعية و14 في ساجر و13 في الغزالة و13 في شقراء و12 في رنية و12 في مركز حدود الحديثة و11 في المجاردة و10 في عقلة الصقور و10 في القريع و9 في خباش و9 في تمير و9 في وثيلان).

ويتلقى العلاج أيضًا (8 في محايل و8 في قيا و8 في ثادق و8 في مرات و8 في ميسان و8 في الحمنة و7 في العارضة و7 في رماح و7 في بني حسن و6 في وادي بن هشبل و5 في طريف و5 في السليمي و5 في الحريق و5 في سلوى و4 في الشعبة و4 في الرين و4 في حوطة سدير و4 في الحائط و4 في حقل و4 في الحرث و4 في السحن و3 في دومة الجندل و2 في ثول و2 في المضة و2 في شواق و2 في الموية و2 في ظلم و2 في سيهات و2 في أم الدوم و1 في أبو عجرم و1 في سامودة و1 في سميراء و1 في ثار و1 في الخاصرة و1 في صوير و1 في الغاط و1 في الوجه و1 في الصفيري).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 309768 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1044 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 283932 حالة، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3722 حالة.