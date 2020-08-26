السعودية اليوم / العراق تسجل 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

سجلت العراق 3837 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6668, فيما سُجلت 3454 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 157215 حالة.

// انتهى //

16:43ت م

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بغداد 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسسجلت العراق 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 215784 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6668, فيما سُجلت 3454 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 157215 حالة.// انتهى //16:43ت م0157

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