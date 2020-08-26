السعودية اليوم / مدارس سراة عبيدة تواصل تسليم المقررات الدراسية



الدوادمي 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

تواصل المدارس التابعة لإدارة التعليم بسراة عبيدة، تسليم المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأوضح مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي أن توزيع المقررات بالمدارس كان وفق جداول زمنية محددة لكل صف دراسي لتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن وبأعداد محددة، مع التأكيد على الطلاب وأولياء أمورهم عند استلام الكتب الدراسية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم.

يذكر أن عدداً من المدارس بالمحافظة نفّذت مبادرات منها توزيع نشرات تعليمية حول التعليم عن بعد، وكتابة أسماء الطلاب على الكتب واسم المستخدم ورمز الدخول على نظام نور للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم للدخول على المنصة التعليمية.

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15:34ت م

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