السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يزور مهرجان بريدة للتمور غداً



بريدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

يزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً، مدينة التمور في بريدة، للوقوف على حركة سوق التمور، وعمليات البيع والشراء ، ومباشرة تنظيم أمانة المنطقة لمهرجان بريدة للتمور، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.

وسيطلع سموه خلال الزيارة على آلية عمل اللجان في المهرجان، وكيفية دخول المركبات للسوق وتنظيم المسارات، وطرق إتمام عمليات البيع والشراء ، وذلك تحت تطبيق الإجراءات والتنظيمات المتبعة من الاحترازات الوقائية من

كما سيطلع سموه على معارض تجزئة التمور ، الخاصة بالشباب والأسر المنتجة والبالغة 80 ركناً ، وما تحتويه أركان المعارض من خدمات ومشاركات للجهات المنظمة والراعية للمهرجان ، التي تصب في تسهيل ودعم الشباب والأسر في كيفية الدخول في مجال قطاع العمل الحر ، وفتح الآفاق المختلفة لتنويع وتطوير مصادر الدخل.

وعبر أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، على دعمه ووقوفه المستمر وراء إقامة وتنظيم المهرجان ، وحرصه على تسهيل جميع الإمكانات ، وتسخير كل الجهود ، التي تسهم في إنجاح موسم التمور ، وتحقيق تطلعات المستهلك والمستثمر في قطاع النخيل والتمور، بمنتج غذائي آمن ومتوفر للجميع ومجال استثماري فاعل ومتجدد.

كما قدم شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف لتوجيهاته ومتابعته المباشرة لعمل أمانة القصيم ، في تنظيم وتفعيل ورعاية مهرجان بريدة للتمور ، وتأكيده على بذل كل الجهود نحو إنجاح وتميز موسم التمور ، بما يضمن سوقًا جاذباً ومحفزاً يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في استدامة زراعية وغذائية آمنة ومتاحة للجميع.

// انتهى //

15:26ت م

0146



بريدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسيزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً، مدينة التمور في بريدة، للوقوف على حركة سوق التمور، وعمليات البيع والشراء ، ومباشرة تنظيم أمانة المنطقة لمهرجان بريدة للتمور، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.وسيطلع سموه خلال الزيارة على آلية عمل اللجان في المهرجان، وكيفية دخول المركبات للسوق وتنظيم المسارات، وطرق إتمام عمليات البيع والشراء ، وذلك تحت تطبيق الإجراءات والتنظيمات المتبعة من الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد ، ومدى تطبيق الشروط والضوابط اللازم توافرها لجميع المستهلكين والباعة.كما سيطلع سموه على معارض تجزئة التمور ، الخاصة بالشباب والأسر المنتجة والبالغة 80 ركناً ، وما تحتويه أركان المعارض من خدمات ومشاركات للجهات المنظمة والراعية للمهرجان ، التي تصب في تسهيل ودعم الشباب والأسر في كيفية الدخول في مجال قطاع العمل الحر ، وفتح الآفاق المختلفة لتنويع وتطوير مصادر الدخل.وعبر أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، على دعمه ووقوفه المستمر وراء إقامة وتنظيم المهرجان ، وحرصه على تسهيل جميع الإمكانات ، وتسخير كل الجهود ، التي تسهم في إنجاح موسم التمور ، وتحقيق تطلعات المستهلك والمستثمر في قطاع النخيل والتمور، بمنتج غذائي آمن ومتوفر للجميع ومجال استثماري فاعل ومتجدد.كما قدم شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف لتوجيهاته ومتابعته المباشرة لعمل أمانة القصيم ، في تنظيم وتفعيل ورعاية مهرجان بريدة للتمور ، وتأكيده على بذل كل الجهود نحو إنجاح وتميز موسم التمور ، بما يضمن سوقًا جاذباً ومحفزاً يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في استدامة زراعية وغذائية آمنة ومتاحة للجميع.// انتهى //15:26ت م0146

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