السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل وزير الحج والعمرة



جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة اليوم ، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الوزارة خلال موسم حج العام الماضي 1441هـــ ، التي ركزت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية ، ما أسهم - ولله الحمد - في المحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام ، وعدم تسجيل أي إصابات بفيروس

كما اطلع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة لتسهيل الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين.

// انتهى //

15:21ت م

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جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة اليوم ، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن.واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الوزارة خلال موسم حج العام الماضي 1441هـــ ، التي ركزت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية ، ما أسهم - ولله الحمد - في المحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام ، وعدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجيج.كما اطلع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة لتسهيل الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين.// انتهى //15:21ت م0143

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