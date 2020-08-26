السعودية اليوم / زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.1 درجات



إسلام آباد 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان اليوم, دون أن ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت هيئة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عُمق 120 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة بأقصى شمال باكستان.

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15:18ت م

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