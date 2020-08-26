السعودية اليوم / باكستان تسجل 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 482 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 294193 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 6267 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 278939 حالة، وتوجد 669 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

15:16ت م

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إسلام آباد 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 482 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 294193 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 6267 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 278939 حالة، وتوجد 669 حالة في وضع حرج.// انتهى //15:16ت م0138

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