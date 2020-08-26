اجتماعي / سمو أمير القصيم يكرم أبناء الشيخ فهد العويضة ـ رحمه الله ـ نظير ما قدموه من دعم للمشاريع الخيرية بالمنطقة



بريدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم , أبناء الشيخ فهد العويضة ـ رحمه الله ـ وذلك نظير ما قدموه من دعم للمشاريع الخيرية بالمنطقة , بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وقاضي الاستئناف بالقصيم فضيلة الشيخ إبراهيم الحسني , ومدير عام جمعية البر بمدينة بريدة الدكتور محمد الثويني .

واستمع سموه من قاضي الاستئناف بالقصيم عن تبرع ودعم مبادرات الشيخ فهد العويضة ـ رحمه الله ـ وأبنائه من خلال عدة مبادرات ومشاريع اجتماعية , بالإضافة إلى الأعمال الخيرية الأخرى , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم لكل عمل خيري يقوم به أبناء المنطقة.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم ما يقدمه أبناء الشيخ فهد العويضة ـ رحمه الله ـ التي تعكس رعاية العديد من المشاريع الخيرية بالمنطقة والاهتمام بها ورعايتها , مؤكداً أن ما نراه من مشاريع خيرية متعددة ومنضبطة بالأنظمة يعكس واقع العمل الخيري والاجتماعي الدائم.

وقال سموه : ما جزاء الإحسان إلا الإحسان ، إذ أن المنطقة تنعم ولله الحمد بخيرية أبنائها وبذلهم وعطائهم لدعم الأعمال الخيرية ومثل هذه المبادرات المباركة , التي انعكس من خلالها نشاطاً عالياً في الأعمال الاجتماعية ، بمدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة كافة , مقدماً شكره لأبناء فهد العويضة على ما قدموه من دعم.

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15:16ت م

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