فيديو.. وجود تحليلين إيجابيين لكورونا يختلف عن إصابة الشخص بالمرض مرتين

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي أن وجود تحليلين إيجابيين لفيروس كورونا المستجد، أمر مختلف عن إصابة الشخص بالمرض مرتين، ولا بد من التنبه للفرق بين الحالتين.

وسجلت ‏إصابات فيروس كورونا‬⁩ في المملكة‬⁩ أقل عدد منذ 18 أبريل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1068) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1013) حالة.

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كما كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1013) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (284945) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (22136) حالة من بينها (1601) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (310836) حالة، توفي منهم (3755) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1068) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ جازان 84، مكة المكرمة 67، المدينة المنورة 57، الرياض 55، تبوك 48.

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