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شكرا لقرائتكم مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7955.04 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7955.04 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.4 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 16.68 نقطة ليقفل عند مستوى 7955.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنابيب، والباحة، وجاكو، ومجموعة فتيحي، والأسماك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات البلاد، وأسمنت السعودية، ورعاية، وسليمان الحبيب، وأسمنت القصيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.30%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأنابيب، والأسماك، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بوبا العربية، والمصافي، والأسماك، وفيبكو، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 13.36 نقطة ليقفل عند مستوى 8716.08 نقطة، وبتداولات بلغت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم تقاسمتها 603 صفقات.
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