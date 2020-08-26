السعودية | مكة.. إزالة 600 عقار في مشروع تطوير حي "النكاسة"

شكرا لقرائتكم مكة.. إزالة 600 عقار في مشروع تطوير حي "النكاسة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، عن عدد العقارات التي تمت إزالتها لمصلحة مشروع تطوير منطقة النكاسة بمكة المكرمة، حيث بلغت نحو 600 عقار، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المشروع وصل في مرحلته السادسة من إجمالي 12 مرحلة لتنفيذ وتطوير النكاسة العشوائي.

منطقة النكاسة بمكة المكرمة

وقال لـ"العربية.نت": "مشاريع التطوير سواء في منطقة النكاسة أو الكدوة، هي من المشاريع التي تنفذ في العاصمة المقدسة وتهدف إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة، ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية، مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة، والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية.

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منطقة النكاسة بمكة المكرمة

من جانبه، قال مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور فواز الدهاس لـ"العربية.نت"، قوز النكاسة يقع أسفل مكة المكرمة جهة الجنوب، وكانت المنطقة قديماً مدخلاً للقوافل، وهي عبارة عن كتل رملية يطلق عليها (قوز) وأصبحت لاحقاً منطقة عمرانية كثيفة السكان".

وأضاف: "يسمى بقوز المكاسة، والمكس مبالغ نقدية كانت تؤخذ من تجار السلع عند دخولهم مكة المكرمة من خلال أبوابها الثلاثة".

يذكر أن حي النكاسة من الأحياء العشوائية في مكة، وهو ذو طبيعة جبلية وتتراوح شوارعه الداخلية بين متر إلى ثلاثة أمتار، فيما لا تتجاوز الطرق الصالحة للسير 20%، وشيدت المساكن بالطوب الأحمر والخرسانة وسيئة التشطيب، ولا تحتوي على أي ملامح معمارية، إذ بنيت على شكل متلاصق وتتراوح المباني من دور إلى سبعة أدوار، سيئة التهوية والإنارة، ويقوم السكان بالبناء الرأسي والملاحق بشكل عشوائي.