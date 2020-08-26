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دعا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم (الأربعاء) الفرنسيين إلى التحلي بروح المسؤولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، واستخدام الكمامات، بعد أن سجّلت فرنسا أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وقال "كاستيكس" عبر إذاعة "فرانس انتر": "لم أؤمن يوماً بأن الدولة يمكن أن تفعل كل شيء، إنها تتحمل قسطها من المسؤولية، لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء"، وفقاً لـ"فرانس 24".
ولفت إلى أنه ليس ثمة أي عنصر يؤكد أن "كوفيد-19" قد تراجع بقوة.
وبين رئيس الوزراء الفرنسي أن إعادة فرض عزل عام ليس هدفاً.
وقبل بضعة أيام من عودة التلاميذ إلى المدارس، رفض "كاستيكس" الدعوات إلى تعميم توزيع كمامات مجانية في المدارس.رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 03:36 PM
"كاستيكس" لفت إلى أنه ليس هناك ما يؤكد تراجع الفيروسبعد تزايد الإصابات.. فرنسا تدعو مواطنيها للتحلي بالمسؤولية في مكافحة "كورونا"
دعا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم (الأربعاء) الفرنسيين إلى التحلي بروح المسؤولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، واستخدام الكمامات، بعد أن سجّلت فرنسا أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وقال "كاستيكس" عبر إذاعة "فرانس انتر": "لم أؤمن يوماً بأن الدولة يمكن أن تفعل كل شيء، إنها تتحمل قسطها من المسؤولية، لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء"، وفقاً لـ"فرانس 24".
ولفت إلى أنه ليس ثمة أي عنصر يؤكد أن "كوفيد-19" قد تراجع بقوة.
وبين رئيس الوزراء الفرنسي أن إعادة فرض عزل عام ليس هدفاً.
وقبل بضعة أيام من عودة التلاميذ إلى المدارس، رفض "كاستيكس" الدعوات إلى تعميم توزيع كمامات مجانية في المدارس.
، بعد تزايد الإصابات.. فرنسا تدعو مواطنيها للتحلي بالمسؤولية في مكافحة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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