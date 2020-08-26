، بعد تحدثه للجمهوريين من القدس.. انتقادات لـ"بومبيو" باستخدام منصبه لأغراض حزبية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
انتقد الديمقراطيون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد ظهوره في مقطع فيديو من القدس المحتلة في كلمة وجهها للمؤتمر العام للحزب الجمهوري أشاد خلالها بسجل الرئيس دونالد ترامب على ساحة السياسة الخارجية، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الأربعاء).
وقبل أن يوجه كلمته، انهالت سهام المنتقدين على "بومبيو"، معتبرين أنه "خالف بروتوكولا متعارفا عليه منذ عقود بعدم استخدام المنصب الذي يتم شغله بالتعيين لأغراض حزبية".
وأعلن رئيس اللجنة الفرعية للرقابة التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب واكين كاسترو، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون أمس، عن فتح تحقيق فيما إذا كان ظهور "بومبيو" يخالف القانون والقواعد الاتحادية.
وذكر " كاسترو" أن ”إدارة ترامب ووزير الخارجية بومبيو أظهرا ازدراء صارخا ليس فقط للأخلاقيات الأساسية، ولكن أيضا رغبة سافرة في انتهاك القانون الاتحادي لتحقيق مكاسب سياسية".
وفي رسالة إلى ستيفن بيجن نائب وزير الخارجية، قال "كاسترو": "إن ظهور بومبيو كان شديد الغرابة وغير مسبوق على الأرجح.. وربما غير قانوني أيضا".
من جهته، أشار مسؤول في وزارة الخارجية إلى أن الوزير ظهر بصفته الشخصية ولم يستعن في الأمر بموظفين في الوزارة ولا بمواردها.وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 03:09 PM
فتح تحقيق لحسم مدى مخالفته للقانون
انتقد الديمقراطيون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد ظهوره في مقطع فيديو من القدس المحتلة في كلمة وجهها للمؤتمر العام للحزب الجمهوري أشاد خلالها بسجل الرئيس دونالد ترامب على ساحة السياسة الخارجية، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الأربعاء).
وقبل أن يوجه كلمته، انهالت سهام المنتقدين على "بومبيو"، معتبرين أنه "خالف بروتوكولا متعارفا عليه منذ عقود بعدم استخدام المنصب الذي يتم شغله بالتعيين لأغراض حزبية".
وأعلن رئيس اللجنة الفرعية للرقابة التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب واكين كاسترو، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون أمس، عن فتح تحقيق فيما إذا كان ظهور "بومبيو" يخالف القانون والقواعد الاتحادية.
وذكر " كاسترو" أن ”إدارة ترامب ووزير الخارجية بومبيو أظهرا ازدراء صارخا ليس فقط للأخلاقيات الأساسية، ولكن أيضا رغبة سافرة في انتهاك القانون الاتحادي لتحقيق مكاسب سياسية".
وفي رسالة إلى ستيفن بيجن نائب وزير الخارجية، قال "كاسترو": "إن ظهور بومبيو كان شديد الغرابة وغير مسبوق على الأرجح.. وربما غير قانوني أيضا".
من جهته، أشار مسؤول في وزارة الخارجية إلى أن الوزير ظهر بصفته الشخصية ولم يستعن في الأمر بموظفين في الوزارة ولا بمواردها.
، بعد تحدثه للجمهوريين من القدس.. انتقادات لـ"بومبيو" باستخدام منصبه لأغراض حزبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحدثه للجمهوريين من القدس.. انتقادات لـ"بومبيو" باستخدام منصبه لأغراض حزبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.