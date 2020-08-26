شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل عميد الدراما محمد حمزة عن عمر 87 عاما والان نبدء بالتفاصيل

توفي عميد الدراما السعودية ، محمد حمزة، اليوم ، عن عمر يناهزُ 87 عاما، بعد تاريخ حافل في الأعمال الدرامية الخليجية والعربية. ومن أعمال الراحل ، مسلسلات "أهل البلد" في سنة 2013 ومسلسل "ليلة هروب" في 1989

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