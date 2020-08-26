شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1500 كرتون تمور في بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,494 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,494 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 491 مشروعًا.

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