شكرا لقرائتكم خبر عن يوفر 816 قطعة أرض .. جاهزية مخطط "عبير الجابرية" في ينبع والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها بالشراكة مع المقاولين المختصين، في إطار تسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من خيار الأراضي السكنية الذي يعدّ أحد أبرز الخيارات المفضلة ضمن الحلول المتنوعة التي يوفرّها برنامج "سكني".
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