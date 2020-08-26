شكرا لقرائتكم خبر عن يوفر 816 قطعة أرض .. جاهزية مخطط "عبير الجابرية" في ينبع والان نبدء بالتفاصيل

تسلّمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان مخطط "عبير الجابرية" في محافظة ينبع بالمدينة المنورة، وذلك بعد الانتهاء من تطوير بنيته التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها تمهيداً لتسليمها للمواطنين، ضمن جهود الوزارة في تطوير كافة المخططات بجميع مناطق المملكة، إذ يوفّر المخطط 816 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تصل إلى 1.3 مليون م2.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها بالشراكة مع المقاولين المختصين، في إطار تسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من خيار الأراضي السكنية الذي يعدّ أحد أبرز الخيارات المفضلة ضمن الحلول المتنوعة التي يوفرّها برنامج "سكني".