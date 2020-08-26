بومبيو عقب وصوله أبوظبي: أبارك للإمارات توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل وأعتبرها أهم خطوة باتجاه السلام في الـ25 عامًا الأخيرة المزيد

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، معاهدة السلام الإماراتية الإسرائلية بأنها الأبرز في مجال السلام في الـ25 عاما الماضية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فور وصوله العاصمة الإماراتية أبوظبي، عصر اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تأتي ضمن جولة شرق أوسطية شملت 4 دول.

وجاء بومبيو قادما من مملكة البحرين حيث كانت ثالث محطاته ضمن الجولة التي شملت أيضا إسرائيل والسودان.

وقال بومبيو فور وصوله: "أبارك للإمارات توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل وأعتبرها أهم خطوة باتجاه السلام في الـ25 عامًا الأخيرة".

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وخلال زيارته لإسرائيل الإثنين الماضي، أشاد بومبيو بمعاهدة السلام مع الإمارات، وعبّر عن أمله أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات في توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

تلاه، اتصال هاتفي من بومبيو، الثلاثاء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية تناول "معاهدة السلام" بين الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان، خلال الاتصال، العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، إضافة إلى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار "جائحة كورونا " وأهم الخطوات والإجراءات المتبعة لاحتواء تداعيات وآثار هذه الجائحة.