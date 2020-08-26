إصابة إسرائيلي في عملية طعن مجهولة الدوافع المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب إسرائيلي في عملية طعن بمدينة "بيتح تكفا"، فيما جاري فحص ملابسات الحادث.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "أحد سكان مدينة بيتح تكفا تم طعنه مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، أحيل على إثرها إلى مستشفى بلينسون لتلقي العلاج".



وأضافت أنه "من التحقيق الأولي تبينت شبهة أن مقيما غير شرعي من الضفة الغربية نفذ الطعن".