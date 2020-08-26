وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الإمارات المزيد

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عصر الأربعاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية تأتي ضمن جولة شرق أوسطية شملت 4 دول.

وجاء بومبيو قادما من مملكة البحرين حيث كانت ثالث محطاته ضمن الجولة التي شملت أيضا إسرائيل والسودان.

وخلال زيارته لإسرائيل الإثنين الماضي، أشاد بومبيو بمعاهدة السلام مع الإمارات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه سيسافر إلى الإمارات ليهنئها على معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في الثالث عشر من الشهر الجاري، برعاية أمريكية، وقوبلت بإشادة عربية ودولية واسعة.

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وعبّر عن أمله أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات في توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

تلاه، اتصال هاتفي من بومبيو، الثلاثاء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية تناول "معاهدة السلام" بين الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان، خلال الاتصال، العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، إضافة إلى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار "جائحة كورونا " وأهم الخطوات والإجراءات المتبعة لاحتواء تداعيات وآثار هذه الجائحة.