الميركاتو الصيفي.. ريال مدريد يستهدف موهبة جزائرية لخلافة مارسيلو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الجزائري ريان آيت نوري، موهبة فريق أنجيه الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لما كشفت عنه (الثلاثاء) تقارير إعلامية.

ويبحث النادي الملكي عن تقوية صفوفه بمواهب جديدة تحسبا للموسم المقبل الذي سيسعى خلاله الفريق للفوز من جديد بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فقدان لقبه خلال الموسمين الأخيرين.

موقع "لو 10 سبور"، المتخصص في أخبار الانتقالات، كشف أن ريال مدريد وضع اسم ريان آيت نوري ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق خلال الميركاتو الحالي.



ما بعد مارسيلو

ويخطط ريال مدريد، وفقا للموقع، لإيجاد بديل لنجمه البرازيلي مارسيلو الذي يلعب مع الفريق منذ سنة 2007، ويمتد عقده معه حتى عام 2022.



ويسعى بطل أوروبا في 13 مناسبة لتقوية صفوفه بظهير أيسر جديد تحسبا لرحيل مارسيلو خلال الموسم المقبل، لا سيما مع تقدمه أيضا في السن حيث تخطى الـ32 عاما حاليا.

ويبحث "الميرينيجي" عن تجهيز منافس قوي للفرنسي فيرلان ميندي الذي قدم أوراق اعتماده خلال الموسم الحالي، وتألق بشكل لافت في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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ويشكل ريان آيت نوري إحدى أبرز المواهب الصاعدة في سماء الكرة الأوروبية، وهو ما جعله يدخل حسابات برشلونة الإسباني في فترة من الفترات.

ووفقا لنفس المصدر، فإن اللاعب سبق له أن قام، برفقة وكيله البرتغالي المعروف خورخي مينديز، بزيارة مركز تدريبات ريال مدريد من أجل معايشة الأجواء على الطبيعة داخل النادي الملكي.



موهبة واعدة

وفرض آيت نوري نفسه لاعبا مهما في تشكيلة أنجيه، وهو ما جعل مدربه ستيفان مولين يعول عليه أساسيا خلال الموسم المنقضي.

ويجدر التذكير بأن آيت نوري لعب 20 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي، صنع خلالها 3 أهداف، وكان دخل تاريخ ناديه أنجيه في عام 2018 بعد أن أصبح أصغر لاعب يوقّع عقدا احترافيا مع الفريق عن عمر يناهز 16 عاما.





ورغم تمثيله لمنتخبات فرنسا للشباب، فبإمكان اللاعب مستقبلا حمل قميص منتخب الجزائر طبقا لـ"قانون الباهاماس" الشهير الذي يسمح للاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة بتغيير جنسيتهم الكروية، طالما لم يشاركوا في أي مباراة مع المنتخبات الأولى.