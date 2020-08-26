سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في معظم البنوك العاملة في مصر، كما سجل سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع.



وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا فقط في بنكي عودة وكريدي أجريكول، مقارنة بأسعار الأمس.

وسجل سعر الدولار 5 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 5 قروش.

وهيمن سعر 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع على الدولار في 14 بنكا مصريا.

وقرر البنك المركزي المصري، أمس، مد أوقات العمل بالبنوك لساعة إضافية اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، لتستقبل الجمهور من 8:30 صباحا وحتى 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان البنك المركزي قد قلص ساعات العمل بالبنوك مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد-19" في مارس/ آذار الماضي لتكون بين 9:30 صباحا و1:30 ظهرا.

ثم مددها في مايو/ أيار لتصبح من 9:30 صباحا وحتى 3:00 عصرا.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

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وسجل الدولار سعر أقل قرشا واحدا لدى بنك البركة عند 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار سعرا ثالثا لدى ميد بنك عند 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع على الدولار في معظم البنوك العاملة في مصر وعلى رأسها، البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية.

وتكرر السعر نفسه في بنوك مصر، وبلوم، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي الدولي، والأهلي اليوناني، والمصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، وقناة السويس، والتنمية الصناعية، والأهلي الكويتي، والمشرق، وساييب، والكويت الوطني.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع لدى بنوك عودة وكريدي أجريكول، والمصرف المتحد ، والإسكندرية، والتجاري الدولي، والاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 18.71 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع، بينما سجل الإسترليني 20.80 جنيه للشراء و20.98 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر صرف الريال السعودي عند 4.13 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 4.29 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، ةفقا للبنك الأهلي.

كما سجل الدينار الكويتي 49.40 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع في ذات البنك.