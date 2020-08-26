عصابة الكبتاجون أنشأت شركة وهمية لتهريب المخدرات في حائل !

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - حائل

ألقت فرق مكافحة المخدرات في منطقة حائل القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 سعوديين ومقيم لاستقبالهم كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون من خارج المملكة.

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لإمارة منطقة حائل اليوم الأربعاء، قام المتهمون بإنشاء شركة وهمية لتهريب المخدرات من خلالها وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في هذه القضية (٣,١٠٦,٢١٤) حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة.

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أضرار الكبتاجون:

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات قد كشفت عن أضرار تناول حبوب الكبتاجون التي تُغيّب العقل وتدفع متناولها لارتكاب أعمال العنف، بالإضافة لحالة عدم الاستقرار النفسي التي تظهر عليه.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن كثرة تناول حبوب الكبتاجون تؤدي للإصابة بنزيف المخ والتهاب الكبد الوبائي، بالإضافة لقرحة المعدة التي تؤدي إلى تدمر الأوعية الدموية والفشل الكلوي والوفاة.

كما تعمل حبوب الكبتاجون على نقص كرات الدم البيضاء في الجسم، مما يعمل على ضعف الجهاز المناعي في مقاومة الأمراض، بالإضافة لحالة العنف والعدوانية التي يظهر عليها الشخص.

يذكر أن الكبتاجون يعتبر مادة منشطة تدمر الخلايا العصبية بالمخ، إذ إنها تفرز عدة مواد تسبب إعاقة مستديمة في الجسم، فضلًا عن إحداث خلل في حركة الهرمونات.

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