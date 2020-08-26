فيديو.. القوات الجوية الأمريكية تختبر سيارة طائرة لضمها للأسطول 

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تختبر القوات الجوية الأمريكية سيارة طائرة تُسمى هيكسا Hexa يمكن أن تصبح قريبًا جزءًا من أسطولها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وصُنعت هيكسا بواسطة شركة LIFT Aircraft ومقرها تكساس، وهي سيارة طائرة خفيفة الوزن يبلغ وزنها 195 كيلوجرامًا، ولا يشترط على الشاغل الحصول على رخصة طيار.

ويتم التحكم في السيارة الطائرة بواسطة عصا تحكم ويتم تشغيلها بـ كمبيوتر طيار آلي، وهي وفقًا لمنشئها، أكثر أمانًا من الطائرة التقليدية الصغيرة، ويأتي ذلك ضمن خطط إضافة سيارات طائرة إلى أسطول الجيش وتسريع طرحها في السوق الاستهلاكية.

وتمت الموافقة على هيكسا التي تطير على ارتفاع 700 قدم أو 1200 قدم في بعض المواقع، ولكن ليس فوق المناطق المأهولة بالسكان، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ماثيو شاسين: نحن نجعل الطيران بسيطًا وآمنًا وغير مكلف بحيث يمكن لأي شخص القيام بذلك بمهارة قليلة جدًا أو تدريب خاص.

وتابع: قد تبدو فكرة السيارة الطائرة مستوحاة من فيلم في هوليوود، ولكن من خلال الشراكة اليوم مع أصحاب المصلحة عبر الصناعات والوكالات، أمكننا إنشاء هذه الظاهرة الجوية.

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المنافسة على ابتكار سيارة طائرة:

وينفق سلاح الجو 25 مليون دولار على السيارة الطائرة أجيليتي برايم هذا العام، وفقًا لموقع Inside Defense.

وتعمل كل من إيرباص Airbus وبوينغ Boeing وأوبر Uber على تطوير السيارات الطائرة، في حين تأمل الحكومة اليابانية في الحصول على سيارة طائرة في السوق بحلول عام 2023.

وكشفت سكاي درايف SkyDrive ومقرها طوكيو مؤخرًا عن SD-XX وهي مركبة تتسع لشخصين ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى نحو 62 ميلًا في الساعة، ووُصفت بأنها أصغر سيارة طيران في العالم.

وبحلول عام 2050، يقول توموهيرو فوكوزاوا، الرئيس التنفيذي لشركة SkyDrive، سيتمكن أي شخص من الطيران في أي مكان في طوكيو في غضون 10 دقائق.

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