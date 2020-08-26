2020-08-26

تعليم مكة يُطلق التدريب على نظام منصة مدرستي عن بعد

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني “منصة مدرستي ” عن بُعد للعام الدراسي الجديد 1441هـ – 1442هـ .

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أن نظام إدارة التعليم الإلكتروني “منصة مدرستي تهدف الي تدريب كوادرها من شاغلي الوظائف التعليمية وفق توجيهات الوزارة بتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة خلال هذه المرحلة الاستثنائية للتعليم.

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وأبان الدكتور الزائدي ان نظام منصة مدرستي تأتي مواكبةً لتوجهات الوزارة بالتدريب عن بُعد حفاظاً على منسوبي التعليم في ظل الظروف الصحية الاستثنائية لهذا العام الدراسي، وحيث أن هذه البرامج التدريبية المميزة تُمكّن كافة شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة من المهارات اللازمة للتعليم عن بعد وتحسين نواتج التعلم.

من جهته أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة عمر الأحمدي أنّ هذه البرامج التدريبية عن بُعد انطلقت اليوم بمشاركة 13.000 ألف معلم، و 1000 قائد مدرسي، وأكثر من 507 من المشرفين التربويين عبر32 قاعة تدريبية افتراضية.

يُذكر أن إدارة تعليم مكة قد أصدرت تعميماً لجميع الإدارات والمكاتب التعليمية والمدارس / بنين / التابعة لها بخُطة التدريب لنظام إدارة التعليم الإلكتروني في منصة ” مدرستي” ، بهدف إلحاق منسوبيها ببرامج الخطة التدريبية عن بُعد، والاستفادة من كافة الدورات المقامة لاكتساب الخبرات التدريبية اللازمة ، والارتقاء بمستوى المتدربين في مجال أعمالهم التعليمية المختلفة مما يُسهم في تطوير الممارسات التعليمية ونواتج التعلّم ، وتحسين جودة التعليم.

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