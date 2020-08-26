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اللجنة التنفيذية للحج برئاسة بدر بن سلطان تناقش خططها المستقبلية للموسم المقبل
تشمل جوانب صيانة المرافق ومشاريع البُنى التحتية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.
وخلال الاجتماع قدمت الجهات شرحًا عن خططها المستقبلية لموسم حج العام المقبل، والتي تشمل جوانب صيانة المرافق ومشاريع البُنى التحتية، كما تمت مناقشة سُبل تطوير منظومة الخدمات المتعلقة بضيوف الرحمن بما يضمن تقديم أرقى الخدمات لهم.
وناقش الاجتماع الخطوات التحضيرية لحلقة نقاش الحج السنوية، والتي تناقش فيها الجهات ذات العلاقة بعد نهاية حج كل عام سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية قد وجّه بتشكيل لجنة تنفيذية للجنة الحج المركزية برئاسة نائبه الأمير بدر بن سلطان تجتمع بشكل دوري لمناقشة استعدادات وخطط الجهات لموسمي الحج والعمرة والرفع بتوصياتها للجنة الحج المركزية.
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