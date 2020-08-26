هل الالتزام بارتداء الكمامة يؤثر على نسبة الأكسجين بالدم ؟

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعتبر ارتداء الكمامة أحد الطرق الرئيسية والمهمة لتقليل انتشار فيروس كورونا المُستجد المسبب لمرض كوفيد-19. ومع استمرار الوباء، تظهر المزيد من الأدلة على فعالية استخدام الكمامات الواقية، كما يتم تداول أخبار مغلوطة حولها، وفي هذا الشأن، نفت وزارة الصحة تأثير ارتداء الكمامة على نسبة الأكسجين في الدم.

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وقالت الصحة عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه يجب ارتداء الكمامة في جميع أوقات المخالطة مع الآخرين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخلال الفيديو أوضح استشاري الباطنة والأمراض المعدية الدكتور علاء العلي، أن معلومة عدم تأثير لبس الكمامة على نسبة الأوكسجين في الدم، بُنيت على تجربة عملية أجراها لقياس نسبة الأوكسجين في الدم أثناء ارتداء الكمامة ودونها.

كما كشفت التجربة أن نسبة الأوكسجين في الدم دون الكمامة تصل إلى المستوى 100%، وهو المعدل الطبيعي، فيما أظهر القياس بعد ارتداء الكمامة الأوكسجين بالدم عند 95%، وهو أيضًا معدل طبيعي.

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