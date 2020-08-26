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البلديات تتكامل مع إيجار لتمكين المستفيدين من توثيق عقود إيجار المحلات

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2020-08-26

البلديات تتكامل مع إيجار لتمكين المستفيدين من توثيق عقود إيجار المحلات

ضمن خطة الوزارة وبرامجها لحوكمة المعاملات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تكاملها مع شبكة إيجار، لتمكين المستفيدين من توثيق عقد الإيجار لإثبات الموقع التجاري إلكترونيًا.

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وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها وبرامجها لحوكمة المعاملات البلدية، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية، وتحقيق مبدأ التعاون مع الجهات الحكومية والشركات والهيئات المقدمة للخدمات العامة والتنسيق المشترك بينها، إضافة لتحسين تجربة المستفيد، من خلال توفير المميّزات التي تسهم في تسهيل الأعمال التجارية للشركاء.

وأوضحت أنه وفقًا للآلية المحددة يتم تسجيل البيانات للموقع التجاري على شبكة إيجار بعد ذلك يتم إصدار رقم العقد الإلكتروني لإثبات الموقع مشددة أن رقم العقد الصادر يعد رقم العقد الإلكتروني المعتد به والبديل للعقد الورقي في معاملات التراخيص التجارية.

وأهابت الوزارة بالمستفيدين من خدمة “ترخيص نشاط تجاري” المبادرة بتوثيق عقود الإيجار الجديدة أو تحويل العقود الورقية إلى إلكترونية قبل تاريخ 4 أكتوبر من العام الحالي 2020 حيث لن يتاح بعد ذلك ربط الرخص بعقود الإيجار عبر منصة بلدي دون أن تكون موثقة عبر شبكة إيجار.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية وقعت مؤخرًا العديد من مذكرات التفاهم ضمن استراتيجية التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وتنمية التعاون المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تتمحور هذه الشراكات حول المستفيد من الخدمات البلدية وتحسين تجربته.


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