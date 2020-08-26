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لجنة التعديات بأملج تستعيد 40 ألف متر في الحايل

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2020-08-26

لجنة التعديات بأملج تستعيد 40 ألف متر في الحايل

الإزالة شملت غرفًا وأحواشًا وهناجر

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج اليوم، تعديات بمركز الحايل التابع لمحافظة أملج بلغت مساحتها الإجمالية ٤٠ ألف متر مربع.

وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت غرفًا وأحواشًا وهناجر، حيث طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين، فيما سلمت الأراضي لبلدية المحافظة.

وأكدت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقًا للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

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