- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طريقة تجديد جوازات السفر إلكترونيًا للسعوديين في الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طريقة تجديد جوازات السفر إلكترونيًا للسعوديين في الكويت
عن طريق موقع وزارة الخارجية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت سفارة المملكة لدى الكويت إنه على المواطنين المقيمين في الدولة الشقيقة والراغبين في تجديد جوازات سفرهم، تقديم طلب التجديد إلكترونيًا عن طريق موقع وزارة الخارجية على الرابط التالي: هنا.
جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للسفارة لدى الكويت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تجديد جوازات السفر إلكترونيًا للسعوديين في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.