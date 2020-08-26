طريقة تجديد جوازات السفر إلكترونيًا للسعوديين في الكويت

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قالت سفارة المملكة لدى الكويت إنه على المواطنين المقيمين في الدولة الشقيقة والراغبين في تجديد جوازات سفرهم، تقديم طلب التجديد إلكترونيًا عن طريق موقع وزارة الخارجية على الرابط التالي: هنا.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للسفارة لدى الكويت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء.

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