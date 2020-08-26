وفاة الفنان محمد حمزة أحد رواد الحركة الدرامية السعودية

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي اليوم الفنان محمد حمزة، أحد رواد الحركة الدرامية السعودية، عن عمر يناهز 87 عامًا فيما تسابق المغردون في نعيه وتقديم خالص العزاء لذويه.

مواطنون ينعون الفنان محمد حمزة

الفنان فايز المالكي قال: “لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مصير كل حي ونهاية كل شيء، أسال الله أن يرحمك ويغفر لك ويحسن عزاء أهلك ومحبينك” فيما كتب الناقد محمد سلامة :” توفي قبل قليل الفنان محمد حمزة الرائد في الحركة الدرامية السعودية.. الراحل معروف بدوره الفعّال والريادي في الساحة الفنية السعودية كممثل ومؤلف ومنتج.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”. بينما قال الكاتب بسام فتيني: “الدراما السعودية فقدت اليوم واحدًا من روادها – إنا لله وإنا إليه راجعون”. Advertisements

الزمن الجميل يتلاشى

وكتب إبراهيم المنيف: “الزمن الجميل بدأ يتلاشى شيئًا فشيئًا.. كل يوم نفتقد علامة بارزة كانت سبب سعادة لنا، وكنا نجدول اليوم حسب توقيت ظهورهم كي نستمتع بما يقدموه.. رحل اليوم الفنان صاحب الجهود الكبيرة في إيصال الفن السعودي لأقطار الوطن العربي رغم صعوبة الظروف.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”. أما منصور الضبعان فكتب معزيًا: “وفي “ليلة هروب” من الدنيا ونكدها تتفتح “أصابع الزمن” لتحلق روح طيبة إلى الرفيق الأعلى.. روح لطالما أحببناها وعشنا معها أجمل الأيام .. رحم الله أبا وائل رحمة واسعة “. وأشاد الإعلامي كمال عبدالقادر بما قدمه الفنان الراحل بقوله: “جيل واجه التحدي والاضطهاد من قبل المتطرفين والتكفيريين، لكنه قاوم وقدم أعمالًا لها الريادة.. رحمة الله عليه وبركاته وأسكنه فسيح جناته”.

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