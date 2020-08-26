موبايلي تطلق باقات جديدة مخفضة خاصة بالتعليم عن بعد قريبًا

ضمن إطار دعمها للعملية التعليمية والتيسير على الطلاب والطالبات والمعلمين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تعتزم شركة اتصالات موبايلي في المملكة العربية السعودية ، لإطلاق باقات جديدة مخفضة خاصة بالتعليم عن بُعد قريبًا بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 1442هـ الذي تقرر أن يكون التعلم عن بعد خلال الـ7 اسابيع الأولى من الفصل الدراسي الأول على ان يتم إعادة تقييم للوضع على ضوء المستجدات لتحديد مصير باقي أسابيع الفصل الدراسي

موبايلي

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دعم العملية التعليمية

وتاتي خطوة شركة اتصالات موبايلي من قبيل حرصها الدائم على حسن سير العملية التعليمية بكل سهولة، وتوفير الوقت والجهد والنفقات على الطلبة وعائلاتهم، من خلال تواجدها الدائم في مواكبة التطورات والتفاعل مع اي استفسارات يمكن ان تدعم الطلاب وتدعمهم في مسيرتهم التعليمية ودفعهم نحو التقدم.

وفي سبيل تحقيق ذلك أشارت الشركة إلى انها قامت بمضاعفة انتشار فرقها الفنية لمتابعة الشبكات بصفة مستمرة للتأكد من جودة الخدمة المقدمة لمنظومة التعليم ولضمان انتظام الاتصالات وتدفق البيانات.

باقات موبايلي التعليمية

وأما الباقات الجديدة التي تعتزم الشركة إطلاقها فقد أوضحت موبايلي بأنها جهزت باقة التعليم اللامحدودة، والتي تتميز: