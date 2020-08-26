- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ألقت فرق مكافحة المخدرات بحائل القبض على تشكيل مكون من أربعة سعوديين ومقيم. كان قد استقبل كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون من خارج المملكة.
وعمل التشكيل على ترويجها بشكل واسع، حيث قام بإنشاء شركة وهمية تقوم بتهريب المخدرات.
وقد بلغ إجمالي ما تم ضبطه في هذه القضية (٣.١٠٦.٢١٤) حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة.حائل الجهات الأمنية
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 02:50 PM
مكونة من 4 مواطنين ومقيم وقاموا بإنشاء شركة وهمية تقوم بتهريب المخدرات
ألقت فرق مكافحة المخدرات بحائل القبض على تشكيل مكون من أربعة سعوديين ومقيم. كان قد استقبل كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون من خارج المملكة.
وعمل التشكيل على ترويجها بشكل واسع، حيث قام بإنشاء شركة وهمية تقوم بتهريب المخدرات.
وقد بلغ إجمالي ما تم ضبطه في هذه القضية (٣.١٠٦.٢١٤) حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة.
، حائل.. "مكافحة المخدرات" تضبط تشكيلاً استقبل وروّج 3 ملايين حبة كبتاجون ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حائل.. "مكافحة المخدرات" تضبط تشكيلاً استقبل وروّج 3 ملايين حبة كبتاجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.