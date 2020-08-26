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حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان حمد حسن، اليوم الأربعاء، من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد يثير القلق.
وذكر بيان للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان أذيع عبر التليفزيون، أن "حسن" طالب بزيادة طاقة المستشفيات لمكافحة الزيادة في أعداد الحالات، وفقاً لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 02:37 PM
"حسن" طالب بزيادة طاقة المستشفياتارتفاع إصابات كورونا يثير القلق في لبنان
حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان حمد حسن، اليوم الأربعاء، من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد يثير القلق.
وذكر بيان للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان أذيع عبر التليفزيون، أن "حسن" طالب بزيادة طاقة المستشفيات لمكافحة الزيادة في أعداد الحالات، وفقاً لـ"رويترز".
، ارتفاع إصابات كورونا يثير القلق في لبنان ،
المصدر : الخليج 365
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