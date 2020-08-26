، تدريبات عسكرية أوروبية بمشاركة اليونان شرق المتوسط.. رسالة نارية لتركيا ،

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مهّدت اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص اليوم الأربعاء، لإجراء تدريبات عسكرية تستمر إلى الجمعة في جنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط؛ حيث تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة أخيرًا.
وقالت وزارة الدفاع اليونانية في بيان لها: إن "قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا اتفقت على نشر وجود مشترك في شرق المتوسط، في إطار مبادرة التعاون الرباعية (إس كيو إيه دي)".
وأضافت بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن هذه التدريبات ستُجرى بين الـ26 والـ28 من أغسطس جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.
وأشار البيان إلى أن "التوتر وعدم الاستقرار في شرق المتوسط، زادا من الخلافات حول القضايا بشأن المجال البحري (رسم الحدود والهجرات وتدفق اللاجئين)".
وأثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الماضية، توترًا شديدًا بين أنقرة وأثينا اللتيْن تتنازعان على بعض المناطق البحرية.
وأرسلت تركيا منذ العاشر من أغسطس سفينة رصد الزلازل "عروج ريس" ترافقها قوة بحرية؛ مما أثار غضب اليونان التي نشرت سفنًا حربية في المنطقة.
وزار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أثينا وأنقرة أمس الثلاثاء؛ في محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي، ودفعهما إلى الحوار حول ترسيم حدود المياه في المتوسط.
تدريبات عسكرية أوروبية بمشاركة اليونان شرق المتوسط.. رسالة نارية لتركياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-26
مهّدت اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص اليوم الأربعاء، لإجراء تدريبات عسكرية تستمر إلى الجمعة في جنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط؛ حيث تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة أخيرًا.
وقالت وزارة الدفاع اليونانية في بيان لها: إن "قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا اتفقت على نشر وجود مشترك في شرق المتوسط، في إطار مبادرة التعاون الرباعية (إس كيو إيه دي)".
وأضافت بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن هذه التدريبات ستُجرى بين الـ26 والـ28 من أغسطس جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.
وأشار البيان إلى أن "التوتر وعدم الاستقرار في شرق المتوسط، زادا من الخلافات حول القضايا بشأن المجال البحري (رسم الحدود والهجرات وتدفق اللاجئين)".
وأثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الماضية، توترًا شديدًا بين أنقرة وأثينا اللتيْن تتنازعان على بعض المناطق البحرية.
وأرسلت تركيا منذ العاشر من أغسطس سفينة رصد الزلازل "عروج ريس" ترافقها قوة بحرية؛ مما أثار غضب اليونان التي نشرت سفنًا حربية في المنطقة.
وزار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أثينا وأنقرة أمس الثلاثاء؛ في محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي، ودفعهما إلى الحوار حول ترسيم حدود المياه في المتوسط.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:47 PM
وسط توتر متصاعد بين أثينا وأنقرة حول تقسيم الحدود والهجرات وتدفق اللاجئين
مهّدت اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص اليوم الأربعاء، لإجراء تدريبات عسكرية تستمر إلى الجمعة في جنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط؛ حيث تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة أخيرًا.
وقالت وزارة الدفاع اليونانية في بيان لها: إن "قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا اتفقت على نشر وجود مشترك في شرق المتوسط، في إطار مبادرة التعاون الرباعية (إس كيو إيه دي)".
وأضافت بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن هذه التدريبات ستُجرى بين الـ26 والـ28 من أغسطس جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.
وأشار البيان إلى أن "التوتر وعدم الاستقرار في شرق المتوسط، زادا من الخلافات حول القضايا بشأن المجال البحري (رسم الحدود والهجرات وتدفق اللاجئين)".
وأثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الماضية، توترًا شديدًا بين أنقرة وأثينا اللتيْن تتنازعان على بعض المناطق البحرية.
وأرسلت تركيا منذ العاشر من أغسطس سفينة رصد الزلازل "عروج ريس" ترافقها قوة بحرية؛ مما أثار غضب اليونان التي نشرت سفنًا حربية في المنطقة.
وزار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أثينا وأنقرة أمس الثلاثاء؛ في محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي، ودفعهما إلى الحوار حول ترسيم حدود المياه في المتوسط.
، تدريبات عسكرية أوروبية بمشاركة اليونان شرق المتوسط.. رسالة نارية لتركيا ،
المصدر : الخليج 365
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